ABD'nin İran petrolü muafiyetlerini kaldırması petrol fiyatlarını nasıl etkiler?

Ekim 2018'de ABD'nin İran'a yönelik olarak devreye koyduğu ikinci yaptırım paketinden sekiz ülkenin muaf tutulduğu açıklanmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan, petrol piyasalarına dair raporlar hazırlayan Petromatrix şirketinden analist Olivier Jakob, "Bu küresel arza daha fazla oranda belirsizlik getiriyor. Piyasalar açısından fiyat artışını destekleyecek türde bir sürpriz" dedi.

ABD tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı, yüzde 2,9 artışla 65,87 dolar oldu. Bu da 31 Ekim'den beri en yüksek seviye.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası enerji piyasalarından dışlanmasıyla oluşacak petrol arzı açığının, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırarak kapatacağı belirtildi.

Ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,3 yükselerek 74 dolar oldu. Böylece petrol fiyatları Kasım 2018'den beri en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin sekiz ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vereceğini açıklaması, petrol fiyatlarının 2019 zirvesine çıkmasına neden oldu.

ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamasında, bölgedeki rolünü zayıflatmak için ekonomik bir baskı uygulama amacı var.

ABD'nin sekiz ülkeyi yaptırımlarından muaf tutacağını açıklaması ise Ekim ayında petrol fiyatının 86 dolara çıkarak dört yılın zirvesini görmesini sağlamıştı.

Halihazırda Venezuela, Libya ve Nijerya'nın petrol arzında sıkıntıların yaşanması, İran'ın petrolünü satamamasıyla küresel arzda daha büyük çapta kesintilerin yaşanmasına neden olabilir.

Özellikle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokması, İran'dan petrol alan ülkelerin akıbetinin ne olacağına yönelik de şüphe uyandırıyor.

ABD'nin, İran'ın P5+1 ülkeleri olarak bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye ek olarak Almanya ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesi, anlaşmanın geleceğini belirsizliğe atmıştı.

Bu 8 ülkeye İran'dan gerçekleştirdikleri petrol alımında geçici olarak muafiyet verilmişti.

Hangi ülke ne kadar petrol ithal ediyor?

ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tuttuğu sekiz ülkenin İran'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatının boyutu şu şekilde:

Çin : Günlük 360 bin varil

: Günlük 360 bin varil Hindistan : Günlük 300 bin varil

: Günlük 300 bin varil Güney Kore : Günlük 200 bin yoğun, çok hafif petrol

: Günlük 200 bin yoğun, çok hafif petrol Japonya : Ne kadar izin verildiği bilinmiyor, ancak nakliye verilerine göre Mart ayında günlük 108 bin varil yükleme yapıldı

: Ne kadar izin verildiği bilinmiyor, ancak nakliye verilerine göre Mart ayında günlük 108 bin varil yükleme yapıldı Türkiye : Günlük 60 bin

: Günlük 60 bin Tayvan : Bilinmiyor, daha önce ülkenin rafinerileri İran'dan daha fazla petrol almayı düşünmediklerini açıklamıştı



OPEC ne karar verir?

Bloomberg haber ajansına göre ABD'nin aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran petrol arzının kesilmesi tehlikesine yönelik olarak üretimlerini artıracağını açıklaması da bekleniyor.

Ancak son olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol arzında kesintiye gitme kararı almıştı.

Rusya da OPEC üyesi olmadığı halde bu karara taraf olan ülkeler arasında. Rusya, daha sonra yaptığı açıklamalarda kesintinin devam etmemesine karar verilebileceğini belirtmişti.

ABD'nin böyle bir durum olacağını açıklaması, OPEC üyeleri arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına yol açabilir.

Bir sonraki OPEC toplantısı Haziran ayında olacak.

Bundan sonra petrol fiyatlarının ne yöne gideceğine de Suudi Arabistan'ın petrol arzı miktarında nasıl bir politikaya izleyeceği belirleyecek.