Adria Airways'in uçuşları askıya alındı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook dün iflasını açıklamıştı. Slovenya hava yolu şirketi Adria Airways, finansal sorunlar nedeniyle bugün ve yarınki bütün uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama, sorunun çözümü için potansiyel yatırımcı arandığı belirtildi ve "Tüm yolcular ve ortaklarımızdan ortaya çıkan durum nedeniyle özür diliyoruz" denildi.

Adria Havayolları, 2016 yılında Alman 4K Yatırım adlı şirkete satıldı. O tarihten bu yana şirkete ait tüm uçaklar elden çıkarıldı ve halihazırda firmanın müşterileri kiralık uçaklarla Avrupa'nın farklı noktalarına seyahat ediyor.

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İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu.

Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı.

Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.





