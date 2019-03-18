FİNANS

'Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20 binden fazla pozisyonu yok edebilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Verdi Sendikası'nın Başkanı Frank Bsirske, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine ilişkin, "Ciddi iş kayıpları olacak. Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

'Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20 binden fazla pozisyonu yok edebilir'

Alman basınına konuşan Bsirske, Almanya'nın en büyük bankaları Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşme görüşmelerinin başlamasını eleştirerek, yaşanacak iş ve işçi kayıplarına dikkati çekti.

Deutsche Bank'ın Denetleme Kurulu Üyesi de olan Bsirske, söz konusu iki bankanın birleşmesinin yapısal olarak uygun olmadığını belirterek, bankaların özellikle bireysel ve kurumsal bölümleri dikkati alındığında ciddi iş kayıplarının olacağını söyledi.

Bsirske, "Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, uzatmalı ticaret savaşları, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit belirsizliği, İtalya'nın borç yükü ve Avro Bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmelerden dolayı Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın geleceği konusunda endişe duyuyor ve iki bankanın birleşmesi için ortam hazırlıyordu.

Alman hükümeti, Commerzbank’ın 2008 finansal krizinde kurtarılmasından sonra en büyük ortağı olmuştu. 2 bankanın birleşme görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması halinde yaklaşık 25 milyar avroluk piyasa değeri ile Avrupa'nın 4. büyük bankası ortaya çıkmış olacak.

Almanya'nın en büyük bankalarının birleşme görüşmeleri yaptıklarının resmi olarak açıklanmasının ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,8, Commerzbank hisseleri de yüzde 5,2'lik primle haftanın ilk işlem gününe başladı. KAYNAK:AA

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
iPhone fiyatları düşüyor mu? iPhone fiyatları düşüyor mu?
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 farkMilyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Commerzbank Deutsche Bank işten çıkarma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Giriş ücretleri belli oldu!

Giriş ücretleri belli oldu!

iPhone fiyatları düşüyor mu?

iPhone fiyatları düşüyor mu?

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone fiyatları düşüyor mu?

iPhone fiyatları düşüyor mu?

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

İtalya'da Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası 'Pernigotti' yasası: Köklü markalar korunacak

İtalya'da Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası 'Pernigotti' yasası: Köklü markalar korunacak

'S-400’de engel yok, tartışmalar politik'

'S-400’de engel yok, tartışmalar politik'

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Türkiye ekonomisi 2018'de %2,6 büyüdü, 4. çeyrekte %3 daraldı

Türkiye ekonomisi 2018'de %2,6 büyüdü, 4. çeyrekte %3 daraldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.