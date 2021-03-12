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Almanya'da enflasyon yükseldi, işsizlik arttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2021 16:22 | Son Güncelleme

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı şubatta, 7 ayın ardından ilk kez artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, şubatta motor yakıtı fiyatlarındaki yükselişle yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Almanya'da enflasyon yükseldi, işsizlik arttı!

Almanya Federal İş Ajansı (BA), şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 9 bin artarak 2 milyon 752 bine yükselirken, yüzde 6’lık işsizlik oranı değişmedi. Böylece işsiz sayısı Haziran 2020 döneminden bu yana ilk kez artış kaydetti.

Piyasalarda beklenti, işsiz sayısında 13 bin düşüş olması yönündeydi. Bunun yanında, Şubat 2020’ye göre ise işsiz sayısının 509 bin artması dikkati çekti. Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı sektörlerin işgücünde koronavirüs kısıtlamalarının izlerinin görüldüğünü belirterek, “Kurzarbeit (kısa çalışma programı) büyük ölçekte istihdamı güvence altına almaya ve işsizliği önlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’da Kasım 2020’den beri yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamalar uygulanıyor. Alman medyasına göre, koronavirüs üçüncü dalgadan kaçınmak için bu kısıtlamalar 28 Mart’a kadar uzatılacak.

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İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI KORONAVİRÜSÜN SALGINI ÖNCESİ SEVİYENİN ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ocakta mevsimsellikten arındırılmış istihdam, bir önceki aya göre 14 bin artarak 44 milyon 290 bine yükseldi. Destatis, bununla birlikte, ülkede istihdam edilen kişi sayısının koronavirüs salgını öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında, “Aralık 2020'de istihdam edilen kişi sayısı, Almanya'daki koronavirüs kısıtlamaların getirilmesi öncesi Şubat 2020'ye göre mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,6 (726 bin kişi) düştü.” ifadesini kullandı. Almanya'da ekonomi, koronavirüsün sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümesine son vermişti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
almanya bizi kıskanıyor; TÜİK'e göre işsiz sayısı bizde ocak ayında 800 küsür bin kişi azalmış!! almanlar yanlış hesaplamıştır. bizim TÜİK başkanını size gönderelim görün bakın o rakamlar pozitif anlamda nasıl değişcek!! :)))))))
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