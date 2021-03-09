Almanya'da ihracat artışı ocakta da devam etti

Ocakta ithalat ise yüzde 4,7 azalarak 86,5 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 22,2 milyar avro oldu.

Böylece ihracat, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra yükselişini art arda 9'uncu aya taşıdı. İhracatın yılın ilk ayında ivme kazanmasında, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'deki ekonomik toparlanma ve diğer önemli ticaret ortaklarında artan sanayi üretimi etkili oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta yüzde 1,4 artışla 108,8 milyar avroya çıkarak beklentileri aştı. Ocak ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşüş olacağı yönündeydi.

Almanya 'da ihracat , yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalgaya rağmen ocakta, Çin'e yapılan ihracatın etkisiyle yüzde 1,4 artarak yükseliş serisini 9'uncu aya taşıdı.

Ocak 2020’ye göre ise ihracat yüzde 8, ithalat yüzde 9,8 düştü.

Almanya'da ocak ayı ihracatının 54,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 44,3 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ocak 2020’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 6 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,9 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası ocakta 16,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ocak 2020’de 15,9 milyar avro olmuştu.

ÇİN'E İHRACAT OCAKTA YÜZDE 3,1 ARTTI

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ocakta 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 7,5 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 10,5 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde koronavirüs en çok etkilediği ülkelerden ABD’ye ihracat yüzde 6,2 düşerek 8,5 milyar avroya ve ithalat da yüzde 22,8 azalarak 4,7 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 29 düşerek 4,3 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti. Almanya’nın bu ülkeden ithalatı ise yüzde 56,2 düşerek 1,6 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın 2020 yılı ihracatı koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara gerilemişti.

(AA)

