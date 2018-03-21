FİNANS

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu

21 Mart 2018 03:30

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Google'un ana kuruluşu Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu.

Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu
New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri bugün yüzde 2,7 artış gösterirken, borsanın kapandığı saatte şirketin piyasa değeri 768 milyar dolar oldu. 
 
Öte yandan, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri bugün yüzde 0,4 düşüş gösterdi ve firmanın piyasa değeri 761 milyar dolara geriledi. 
 
Bu sonuçla, Amazon, Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi konumuna yükseldi. 
 
ABD'li teknoloji devi Apple ise 889 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. 
 
KURUCUSUNUN SERVETİ 3,3 MİLYAR DOLAR ARTTI 
 
Amazon hisselerindeki artışın ardından şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da kişisel servetinde artış görüldü. 
 
Dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan ve Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos servetine  3,3 milyar dolar daha kattı.
 
Böylece, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, Bezos'un serveti 131,1 milyar dolara yükseldi. 
 
(AA)
 
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