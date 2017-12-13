Amerikan Merkez Bankası'ndan yılın üçüncü faiz artırımı

13 Aralık 2017 22:10
Amerikan Merkez Bankası'ndan yılın üçüncü faiz artırımı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bu yılın üçüncü faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırdı. Fed yetkilileri bu artışın Amerikan ekonomisinin gücünün bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Fed

Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak 2017 yılının üçüncü faiz artışına gitti.

Fed yetkilileri bu artışın Amerikan ekonomisinin gücünün bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

2008'de patlak veren finans krizinin ardından ekonomiyi ateşlemek için hayata geçirilen düşük faiz sisteminden böylece bir adım daha ileri gidilmiş oldu.

Diğer yandan faiz kararının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) sona eren Aralık ayı para politikası toplantısının ardından, politika yapıcıların 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini öngördüğü ifade edildi.

Bir önceki faiz artırımı Haziran ayı FOMC toplantısında gerçekleştirilmişti.

Son toplantısı

Fed Başkanı Janet Yellen, görev döneminin son FOMC toplantısına başkanlık etti.

FED Başkanı Janet Yellen

Senato'nun onay vermesi halinde Yellen'ın yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Fed Guvernörü Jerome Powell'ın geçmesi bekleniyor.

Diğer yandan Fed yetkilileri yaptıkları açıklamada ABD ekonomisinin önümüzdeki yıla dair büyüme tahminlerini yükselttiklerini söyledi.

Fed yetkilileri aynı zamanda işgücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyor.

Dolar/TL kuru geriledi

Dolar ise Türk Lirası'na karşı Fed'in faiz kararının ardından 3,82 seviyesinin altına kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artıracağının beklenmesi, gün içinde Dolar'ın TL'ye karşı değer kaybetmesine yol açmıştı.

TSİ 23:35 saatlerinde Türk Lirası'na karşı günlük kaybını yüzde 0,78'e taşıyan Dolar 3,8180 seviyesinden işlem görüyor.

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