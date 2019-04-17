Ankara'da tanzim satışları sonlandı, pazarda fiyatlar nasıl etkilendi?

https://youtu.be/yP612J2-7aE

Ankara'da Mamak, İncesu ve Ulus semt pazarlarında vatandaşlar meyve sebze fiyatlarının pahalığından şikâyet ediyor. Ankara'da tanzim satış noktalarının kaldırılmasının ardından pazarlardaki fiyatların daha fazla arttığı da vatandaşların yorumları arasında.

Ankara'nın çeşitli semt pazarlarında patates ve soğanın kilosu 5 ve 8 TL arasında değişiyor. Vatandaş, pahalılıktan ötürü temel gıdalarından kısmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Yenimahalle Meyve Sebze Hali esnafı ise artan fiyatlarda tüccarların etkili olmadığını söylüyor.

Ankara Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz de tanzim satışlarıyla beraber piyasanın arz dengesinin bozulduğunu ve patates, soğan ve sebzelerin fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor.

Gündüz'e göre fiyatlardaki artışın temel sebeplerin biri de 2000 yılından beri Türkiye'de giderek daralan ekim alanları ve küçük çiftçinin üretime küstürülmesi.



