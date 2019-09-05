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'Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu'

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

İngiltere’nin iş dünyası kuruluşlarından CBI Başkanı Fairbairn, ülkenin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu söyledi.

'Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu'

İngiltere’nin iş dünyası kuruluşlarından Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fairbairn, İngiliz parlamentosunda ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının engellenmesi yönünde kabul edilen tasarının kendileri için umut kaynağı oluşturduğunu belirterek, “Zaman halen ilerliyor. 29 Mart öncesinde olduğu gibi pek çok işletme büyük masraf ve maliyetle 31 Ekim öncesinde ürün depoluyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de iş dünyasının bir an önce netliğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Fairbairn, “İşletmeler kesin bir bilgi sahibi olana kadar bu harcamaları yapmaya devam edecekler. Şirketler mevcut durumun rekabet gücümüz üzerindeki etkisine dair derin endişe duyuyor. Şirketler uluslararası boyutta pazar kaybı yaşıyor. Bunu geri kazanmak çok zor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney ise dün, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söyledi.

Carney, anlaşmasız şekilde çıkmanın işsizliği yüzde 7'ye, enflasyonu ise yüzde 5,25'e yükseltmesinin tahmin edildiğini kaydetti.

İngiltere Eski Maliye Bakanı Philip Hammond ise temmuz ayında parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak bunun ülke ekonomisine maliyetinin 90 milyar sterlini bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, dün hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını oylamıştı.

Avam Kamarası'ndaki oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edilmişti.

KAYNAK:AA

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