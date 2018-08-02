Apple 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihe geçti

Akıllı telefon teknolojisiyle büyük bir devrim başlatan Apple, dünyada piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket oldu.

Apple hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklandığı Salı gününden bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kazanmıştı.

New York Borsası'nda şirketin hisselerinin değeri bugün 207 doları aştı.

Apple hisseleri, 1980'den bu yana yüzde 50 binden fazla değer kazandı.

İlk iPhone'un satıldığı 2007'den bu yana ise aynı oran yüzde 1100.

Apple'ı 1976'da kuran Steve Jobs, 2011'de ölmüştü.

Jobs'tan sonra şirketin CEO'luğunu Tim Cook üstlenmişti.

