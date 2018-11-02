FİNANS

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyledi. Cook, firmanın yıl sonu satış hedefini tutturamayacağını ifade etti.

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yıl satış hedeflerini yakalayamayacaklarını söyledi. Cook gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini söyledi ve borsayı buna hazırladı.

Aralık ayıyla biten finansal çeyrekte Apple'ın 91 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Cook Reuters'a verdiği bir röportajda, "Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var" dedi. Cook yatırımcılara yaptığı açıklamada ise sorunlu pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Apple Türkiye'de art arda yaptığı zamlar ile gündem olmuştu. 7 TL'den dönen dolar/TL kurunun ardından Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kurun 5.50 civarında seyretmesiyle birlikte Apple ürünlerinde indirim de yaptı. Fakat bu indirime rağmen iPhone artık Türkiye'de herkesin ulaşabileceği bir teknolojik cihaz değil.

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Anahtar Kelimeler:
apple ceo iphone türkiye pazarı

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