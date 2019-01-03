FİNANS

Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18’lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

ABD’DE PİYASALAR AÇILIŞ ÖNCESİ İŞLEMLERDE SERT DÜŞTÜ

Apple’ın, Çindeki performansındaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü. Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi’de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
apple hisse Tim Cook

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DÜNYAYI SÖMÜRÜP DOYMAYANLAR. BAK STEVE JOBS BİLE ÖLDÜ. DAHA KAÇ IPHONLUK ÖMRÜNÜZ KALDI.
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