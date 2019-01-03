Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

ABD’DE PİYASALAR AÇILIŞ ÖNCESİ İŞLEMLERDE SERT DÜŞTÜ

Apple’ın, Çindeki performansındaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü. Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi’de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor.

