FİNANS

'Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor'

23.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Apple, çip alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Intel'den akıllı telefonlar için geliştirdiği modem çipi teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor. Apple, haberde iddia edildiği gibi Intel'den bu teknolojiyi satın alırsa 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlarını üretmekte büyük bir avantaj edinecek.

'Apple, Intel'in akıllı telefon modem çip teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor'

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre teknoloji devi Apple, çip alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Intel'den akıllı telefonlar için geliştirdiği modem çipi teknolojisini 1 milyar dolara almaya hazırlanıyor.

Gazeteye göre gelecek hafta sonuçlanması beklenen anlaşma kapsamında, Apple, Intel'den patent ve çalışanlarını toplamda 1 milyar dolara alarak kendi 5G teknolojisine sahip çiplerini üretmeye başlayabilecek.

Apple, uzun bir süre boyunca yasal sorunlar yaşadığı telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm ile Nisan ayında sürpriz bir anlaşmaya vararak bu şirketin akıllı telefonlar için ürettiği modemleri modellerinde kullanacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin üzerine Intel, Nisan ayında 5G mobil modem teknolojisinden çekildiğini açıkladı.

Intel CEO'su Bob Swan, en büyük müşterilerinin Apple olduğunu, bu yüzden Apple'ı kaybetmelerinin ardından bu teknolojide bir gelecek görmediklerini söyledi.

Intel, bu gelişmenin ardından bu teknolojisini satacak bir şirket aramaya başlamıştı; bu açıdan Apple uygun bir müşteri olarak ortaya çıktı.

Apple, haberde iddia edildiği gibi Intel'den bu teknolojiyi satın alırsa 5G teknolojisine sahip akıllı telefonlarını üretmekte büyük bir avantaj edinmiş olacak.

Uzun bir dönem boyunca Apple, Intel'in akıllı telefon modem teknolojisinin tek müşterisiydi; bütün diğer Android telefonlar bu teknolojide ya Qualcomm şirketini kullanıyor ya da kendi içlerinde üretim yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendiKurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendi
Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?
Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İki dev market birleşiyor

İki dev market birleşiyor

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bankacılık devinden Türkiye tahmini

Bankacılık devinden Türkiye tahmini

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Flaş açıklama! Faiz indirimi...

Flaş açıklama! Faiz indirimi...

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor

İki dev market birleşiyor

Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine vergi uygulamasını devreye soktu

Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine vergi uygulamasını devreye soktu

Merkez bankalarının bağımsızlığı neden önemli?

Merkez bankalarının bağımsızlığı neden önemli?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.