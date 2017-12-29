Apple telefonları bilerek yavaşlattığı için özür diledi! Batarya fiyatları da düştü

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür diledi ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatacağını duyurdu.

KAMPANYA 1 YIL SÜRECEK

Apple'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bataryalarda 50$'lık bir indirime gidiliyor ve batarya fiyatları 79 dolar 'dan 29 dolar'a çekiliyor.

2018 yılı boyunca batarya değişim kampanyasının devam edeceğini duyuran teknoloji devi, kampanyanın iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerinde geçerli olduğunu ifade etti.