Apple Türkiye'de zam yaptı: İşte fiyatı artan ürünler ve zamlı fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Şirketin lansman sonrası eski ürünlerine zam yapma kararı dikkat çekti. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. İşte zam sonrası yeni fiyatlar...
iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL
iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL
iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL
iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL
iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL
iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL
iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL
iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL
iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL
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