Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, ödeme sistemi Apple Pay altında işleme sokulacak kredi kartı için Goldman Sachs'la anlaştı. Apple, önceden faizsiz, bonus puan kazandıran Apple kartları için Barclays ile yaptığı anlaşmayı da iptal edecek. Apple'ın yeni kredi kartı 2019 başlarında kullanılmaya başlanacak.

Goldman Sachs bu anlaşmayla ilk kredi kartını çıkartmış olacak, Apple için ise müşterilerinin cüzdanına daha fazla girebilmek için bir fırsat doğacak. Mayıs ayının başında mâli raporunu açıklayan Apple, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daha fazla iPhone sattı.

Şirketin geliri ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 61,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 3 ayında Apple'ın geliri 52,9 milyar dolardı.

Hürriyet