FİNANS

Arjantin IMF'nin 50 milyar dolarlık borcu erken serbest bırakmasını istedi

29.08.2018 23:25 | Son Güncelleme

Para birimi Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye devam eden Arjantin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) vermeyi kabul ettiği 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılmasını istedi. Arjantin pesosu yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.

Para birimi Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye devam eden Arjantin, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılmasını istedi.

IMF Haziran ayında Arjantin'e 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasının resmen onaylandığını bildirmişti.

Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı.

Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri televizyondan halka sesle nerek IMF kredisinin belirsizliği azaltacağını ve piyasa güvenini tazeleyeceğini savundu.

Arjantin pesosu yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Enflasyon da geçen aylarda yüzde 25'in üzerine çıkmıştı.

Bu yüzden Arjantin Merkez Bankası, üç olağanüstü faiz artırımını peş peşe yaptı. Üç faiz artırımıyla birlikte Arjantin'de faizler yüzde 27'den yüzde 40'a çıkarıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri'nın IMF'den yardım istemesi, ülkesinde eleştiri almasına neden oldu.

Arjantin'de IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik çöküşünden sorumlu tutuluyor.

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