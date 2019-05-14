Avengers: Dünya nüfusunun yarısı yok olsaydı ekonomik etkileri ne olurdu?

DeWitte, 14 yüzyılda Asya ve Avrupa nüfusunda yüzde 30 ila yüzde 60 arasında düşüşe neden olan Büyük Veba'yı inceliyor. O dönemde ortalama olarak bölgedeki nüfusun yarıya yakını yaşamını yitirmişti.

Sharon DeWitte yaptığı araştırmalar üzerinden, böyle bir senaryoda insanların yaşam süresinin uzayacağını öne sürüyor.

Peki 8 milyar nüfuslu bir dünyaya geri dönmek ister miydik? Yoksa Thanos haklı mı? Biraz hareket alanımız olsaydı toplumlar olarak daha mutlu yaşayacağımız fikri doğru mu?

Avengers serisinin 'kötü karakteri' Thanos'un hedefi, kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu bir evrende canlıların yarısını yeryüzünden silmek.

Sharon DeWitte, o dönem salgına yakalanarak hayatta kalanlar ve ölenlerin iskeletleri ve kalıntıları incelendiğinde, Büyük Veba'nın aslında geçici olarak da olsa insan hayatını uzattığına, insan sağlığını olumlu etkilediğine dair bulgulara ulaştıklarını söylüyor.

DeWitt şöyle devam ediyor:

"Belki de vebadan 200 yıl sonra dahi insanlar daha uzun yaşıyordu. Veba nedeniyle çok kısa sürede çok fazla insan öldü ve iş gücünde keskin bir düşüş yaşandı. Bu, hayatta kalanlar için eskisine göre daha fazla ekonomik fırsat anlamına geliyordu. Reel ücretler ve insanların satın alım gücü artmıştı.

"Örneğin İngiltere'de tarım işçilerin aldığı reel ücretin iki katına çıktığı görülüyor. Alım gücü artınca, beslenme kaliteleri de arttı."

DeWitt, Thanos'un ekonomi modelini destekliyor ancak katliamsız ve daha ideal bir yol var mı diye incelenmesini de öneriyor.

Washington Üniversitesi profesörü Zachary Feinstein ise Thanos yanlısı değil.

Feinstein, "Fictionomics" adını verdiği blogda paylaştığı yazılarda Game of Thrones'dan Yıldız Savaşları serisine pek çok kült filmin arka planındaki ekonomiye kafa yoruyor.