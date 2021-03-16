FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Avro Grubu salgın için mali desteği sürdürecek

Avro Grubu salgın için mali desteği sürdürecek

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2021 09:22 | Son Güncelleme

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, yeni tip koronavirüs nedeniyle Avro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi.

Avro Grubu salgın için mali desteği sürdürecek

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

BÜTÜN İMKANLAR KULLANILACAK

Toplantıda, yeni tip koronavirüs nedeniyle Avro Bölgesi'nde uygulanan bütçe politikaları ile ilgili konuları değerlendirdiklerini anlatan Donohoe, salgının ekonomik yansımalarına karşı ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarını belirti.

Donohoe, salgına karşı ekonomi toparlanana kadar doğru bütçe politikaları uygulamaya devam etmekte kararlı olduklarına işaret ederek, "Avro Grubu, toparlanma yolunda destekleyici bütçe duruşunun 2021 ve 2022'de sürdürülmesi konusunda anlaştı." diye konuştu.

Ekonomik toparlanmada bütçe harcamalarının AB'nin hazırladığı 750 milyar avroluk kurtarma programı ile de destekleneceğine dikkati çeken Donohoe, "Bu sağlık krizinde işletmeler, istihdam ve vatandaşları korumakta karalıyız." ifadelerini kullandı.

Donohoe, zamanında, geçici ve hedef odaklı tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Sağlık durumu düzelince önlemlerimiz kademeli biçimde sürdürülebilir toparlanmaya odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun dönemde mali sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Donohoe, artan borç seviyelerinin ortaya koyacağı sınamalara yönelik bütçe stratejileri belirleyeceklerini ifade etti.

(AA)

Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyorKüresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Piyasalarda durum pozitifPiyasalarda durum pozitif
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor
Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor
Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz
Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklama
Altın yükseliş eğiliminde
Altın yükseliş eğiliminde
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor
Piyasalarda durum pozitif
Elon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildi
Elon Musk ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ ilan edildi
Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında
Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında
Almanya'da enflasyon yükseldi, işsizlik arttı!
Almanya'da işsizlik arttı!
IMF'den Merkez Bankalarına 'faiz artışı' uyarısı
IMF'den Merkez Bankalarına 'faiz artışı' uyarısı
OPEC: Küresel petrol talebi günlük bazda artacak!
OPEC'den küresel petrol açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.