Avrupa Komisyonu, İtalya'ya karşı disiplin sürecini başlattı, bundan sonra ne olacak?

Avrupa Komisyonu, 2019 bütçe taslağında Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalya'ya karşı yaptırımların uygulanmasına da yol açabilecek "aşırı bütçe açığı prosedürünü" başlatmak için ilk adımı attı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis düzenlenen basın toplantısında "İtalyan hükümetinin masaya getirdiği plan, ülkenin uyurgezer halde istikrarsızlığa doğru ilerlemesi riskini barındırıyor" dedi.

İtalya'da geçen Haziran'da iktidara gelen sağ-popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonu, seçim vaatlerini yerine getirebilmek için 2019 bütçe taslağına yüksek kamu harcamalarını dahil etmişti.

Ancak halen kamu borcu AB'nin en yükseklerinden olan İtalya'nın daha fazla borçlanması ve bütçe açığının artması anlamına gelen bu taslak, Avrupa Komisyonu tarafından geri çevrilmişti.

Avrupa Komisyonu geçen ay, bir Euro bölgesi ülkesine yönelik olarak daha önce görülmemiş bir adım atarak İtalya'dan bütçe tasarısını revize etmesini talep etmişti.

İtalyan hükümeti ise bu talebi reddederek revize edilmiş bir bütçe yerine aynı rakamları içeren bütçeyi yeniden Komisyon'a sunmuştu.