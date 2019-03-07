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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Beklentilere paralel faiz adımı atmayan ECB, yeni bir TLTRO programı başlattı. Banka, "Önceki TLTRO programında olduğu gibi TLTRO-3 de kredi şartlarının olumlu olmaya devam etmesi için oluşturuldu" açıklamasını yaptı.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarına ilişkin yönlendirmesini değiştirerek ilk faiz artışının zamanlamasını en erken gelecek yıla erteledi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sundu.

Euro bölgesinde ekonomik büyüme, küresel ticaret savaşı ve Brexit belirsizliği nedeniyle hızla ivme kaybetti. Bu yavaşlama bankalar kredi arzını kısarlarsa ekonominin daralacağı endişelerini de beraberinde getirdi.

ECB para politikası kararında "Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 sonuna kadar ve her durumda gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor" dedi.

Buna ek olarak, hem bankaların ECB'den daha önce aldığı 720 milyar euro borcu çevirmeleri, hem de kredi vermeye devam etmeleri için yeni bir Hedefli Uzun Vadeli Refinansman İmkanı (TLTRO) başlattı.

ECB açıklamasında, "Eylül 2019'da başlayıp Mart 2021'de sona erecek şekilde her çeyrek dönem iki yıl vadeli hedefli uzun vadeli refinansman imkanı (TLTRO-III) başlatılacak" dedi.

ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankalara yönelik gecelik mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB'nin faiz politikası görünümünü değiştirmesinin ardından euro değer yitirdi, Avrupa hisse senedi piyasaları yükseldi.

ECB'nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1630'da yapacağı konuşmaya çevrildi.

KAYNAK:REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı

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