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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası, bugün piyasaların yakından izlediği faiz kararını açıkladı. ECB, piyasalarda oluşan beklentiler paralelinde mevduat faizini düşürürken varlık alım programını yeniden başlattığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil alımlarını tekrar başlattı.

ECB'nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi yüzde -0.4'ten yüzde -0.5'e indirilirken, Kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak.

Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya'nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı. Ancak önlemlerin kapsamının ne genişlikte olacağı bilinmiyordu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu (tahvil alımlarının) faiz oranlarının destekleyici etkisi pekiştirilene kadar ne kadar süre gerekiyorsa o kadar devam etmesini ve ECB'nin politika faizleri yükseltilmeden hemen önce sona ermesini öngörmektedir" denildi.

ECB ayrıca bankalara uzun vadeli likidite sağladığı imkandan yararlanma şartlarını gevşetti ve negatif faizlerin bankalara verdiği zararı azaltmak için mevduat faizinde kademelendirmeye gitti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB'den 10 baz puan mevduat faizi indirimi, Ekim ayından itibaren ayda 30 milyar euro tahvil alımı ve faizlerin daha uzun süre düşük tutulması taahhüdü bekliyorlardı.

Açıklamada ayrıca, "Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca %2'ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir" denildi.

Para politikası kararının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1530'da başlayacak olan ve ECB'nin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini açıklayacağı basın toplantısına çevrildi.

KAYNA:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevduat faizi

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