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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

ECB Yönetim Konseyi, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, aylık net varlık alımının bu ay sonlandırılacağı aktarıldı.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi TSİ 16.30’da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı

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