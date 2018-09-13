Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında ve parasal genişleme programında değişiklik yapmadı.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve enflasyon hedefi doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.
Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde bu ayın sonuna kadar devam edeceği, ardından aylık 15 milyar avroya indirileceği bildirilen açıklamada, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre varlık alım programının yıl sonunda da sona ereceği aktarıldı.
Alınan kararlara ilişkin, Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak olan ECB Başkanı Mario Draghi, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) de bugün yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi.
Bununla birlikte Banka, Brexit konusunda finansal piyasa endişelerinin arttığına işaret etti.
BOE Para Politikası Komitesi faiz oranının yüzde 0,75'te tutulması kararını piyasa beklentilerine paralel olarak 0,75'te tuttu.
Faiz kararı ile birlikte yapılan açıklamada, "Önceki toplantıdan bu yana, finansal piyasalarda gelen işaretler AB'den geri çekilme sürecine yönelik gelecekteki gelişmeler konusunda büyük belirsizlik olduğuna işaret ediyor" denildi.
Bununla birlikte, BOE uzmanlarının 3. çeyrek için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 0,4'ten 0,5'e yükselttikleri de açıklamada yer aldı.
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