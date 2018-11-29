FİNANS

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.

Kaynak: AA


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almanya Deutsche Bank

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ucu AKP ye çıkmazsa bende bi sey bilmyorum
İLKELİ VE KANUN OLAN ÜLKE FARKI.BİZİM BURADADA KİMİN ELİ KİMİN ŞEYİNDE BELLİ DEĞİL.
merkel e selamlar :)
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