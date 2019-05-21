FİNANS

Ayakkabı firmalarından Trump'a 'Çin'e gümrük vergisini artırmama' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

ABD'de 170'den fazla ayakkabı firması, ABD Başkanı Donald Trump'a ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmama çağrısı yaptı.

Ayakkabı firmalarından Trump'a 'Çin'e gümrük vergisini artırmama' çağrısı

Aralarında Nike ve Adidas gibi büyük ayakkabı üreticilerinin de bulunduğu 170'den fazla şirket, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Trump'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Trump'a söz konusu vergiyi uygulamama çağrısı yapılarak, "Ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan vergisinin yüzde 25'e çıkarılması, müşterilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yok edici olacaktır." uyarısında bulunuldu.

ÇİN VE ABD ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın Washington'da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, Trump'ın açıklamalarını vergi hamlesine misilleme olarak hafta başında ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarında 5 binden fazla kalem ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirildiğini bildirmiş, vergilerin 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Çin, mart ayında yaptığı meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,-6,5 civarında olacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi bu adımla ekonomik büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

KAYNAK:AA

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Huawei kısıtlamaları gevşetildi Huawei kısıtlamaları gevşetildi
BDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecekBDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin vergi ABD Başkanı Donald Trump nike Adidas

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

BDDK'dan döviz kararı!

BDDK'dan döviz kararı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

5 bankaya 1 milyar euro ceza

5 bankaya 1 milyar euro ceza

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei kısıtlamaları gevşetildi

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

BDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecek

BDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecek

Bundesbank’tan 'büyüme' uyarısı

Bundesbank’tan 'büyüme' uyarısı

Google, Trump'ın kara listeye aldığı Huawei ile yürüttüğü bazı işleri durdurdu

Google'dan kritik Huawei kararı

Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?

Türkiye yurt dışında nerelerde cami inşa etti, bu camilerin maliyeti ne?

Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 88 arttı

Yatırımcı Rusya'dan kaçıyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.