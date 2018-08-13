Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmalarla ilgili açıklamada: Aksiyon planımızı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını belirtti ve "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" açıklamasını yaptı.
Hürriyet gazetesine konuşan Albayrak, "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar" dedi.
Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmaları ve bunun ekonomiye etkisiyle ilgili soruya cevabında ülke parasının doğrudan ABD Başkanı tarafından hedef alındığını söyledi:
"Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir.
"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.
"Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."
Albayrak, Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesinin söz konusu olup olmadığıyla ilgili olarak, bunların 'dedikodu ve yalan' olduğunu söyledi:
"Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.
Bütçe disiplinine vurgu yapan Albayrak, hedeflenen göstergeler için mali kural uygulayabileceklerini de söyledi:
"İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir.
"OVP kapsamında 2019 yılında büyümenin yüzde 3-4 aralığında olmasını öngörüyoruz. Cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesini hedeflerken, bütçe açığını da yüzde 1.5 seviyesinde sınırlandıracağız. Bunların hepsi para politikalarının etkin ve bağımsız bir şekilde uygulanması için Merkez Bankasına önemli destek verecek.
"Bizim Yeni Ekonomi Yaklaşımımızın en önemli ayağını bu disiplin oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız."
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