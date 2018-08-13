Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmalarla ilgili açıklamada: Aksiyon planımızı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını belirtti ve "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesine konuşan Albayrak, "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar" dedi.

'Ülke parası doğrudan ABD Başkanı tarafından hedef alındı'

Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmaları ve bunun ekonomiye etkisiyle ilgili soruya cevabında ülke parasının doğrudan ABD Başkanı tarafından hedef alındığını söyledi:

"Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir.

"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.