FİNANS

Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamına yakınını harcayan çift hırsızlıkla yargılanıyor

10.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamıma yakınını harcayan bir çift hırsızlıktan yargılanıyor. Banka parayı faiziyle birlikte geri istiyor.

Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamına yakınını harcayan çift hırsızlıkla yargılanıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların tamamıma yakınını harcayan bir çift hırsızlıktan yargılanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre BB&T bankası, 31 Mayıs'ta bir yatırım şirketine gönderilmesi gereken parayı Robert ve Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırdı.

Banka yanlışlığı 20 Haziran'da fark etti. Ancak bu süre içinde çift bankaya haber vermeden paranın 107 bin dolarını harcadı.

Çiftin bu parayla Chevrolet Traverse marka bir SUV araba, bir yarış arabası, bir karavan ve ev eşyası aldığı aldığı ve arkadaşlarına 15 bin dolar yardım yaptığı belirlendi.

Hırsızlık ve hırsızlık malı alma suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan çift, duruşmada paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini kabul etti.

'Ortalama bakiyeleri 1,000 dolar'

Posta Dairesi'nde çalışıyor görünen ancak mahkemede kendini ev kadını olarak tanıtan 35 yaşındaki Tiffany Williams ile bir su dağıtım şirketinde çalışan 36 yaşındaki Robert Williams 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinden sonra Tiffany Williams'ın kendisini arayan banka görevlisine "Para kalmadı, faturalarımızı ödedik" dediği belirtildi.

Banka temsilcisi mahkemede, yanlışlıktan önce, dört çocuklu çiftin hesabında her zaman ortalama olarak bin dolar tutarında bir para olduğunu söyledi.

Banka, çiftten paranın 107 bin doların yanı sıra bu paranın faizini de talep ediyor.

Robert Williams'ın geçmişte iki kez karşılıksız çek kesmek suçlarından gözetim ve hapis cezası aldığı belirtiliyor.

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