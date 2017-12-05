'Barış elması' 6,5 milyon dolara satıldı

05 Aralık 2017 10:37
'Barış elması' 6,5 milyon dolara satıldı

Afrika'da bulunan Sierra Leone'de çıkartılan 709 karatlık devasa elmas, New York'ta düzenlenen açık artırmada 6,5 milyon dolara satıldı.

"Barış elması" olarak bilinen bu kıymetli taşı satın alan isim ise Graff Diamonds adlı mücevher şirketinin sahibi Laurence Graff oldu.

Bu satıştan elde edilen gelirin yaklaşık yarısı olan 3,8 milyon dolarlık kısmının, taşın çıkarıldığı Koryardu köyünün kalkınması için yapılacak olan altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.

Yapılması gündemde olan projeler arasında köye temiz su ve elektrik getirilmesinin yanı sıra yol, hastane, yeni konut ve okul inşaası da yer alıyor.

 



Sierra Leone hükümeti, daha önce düzenlenen açık artırmada ulaşılan 7,8 milyon dolarlık teklifi çok düşük bularak reddetmişti.

"Barış elması", bugüne kadar dünya üzerinde çıkartılan en büyük 14'üncü elmas olma özelliği taşıyor.

Mart ayında, Hristiyan din adamı Emmanuel Momoh tarafından çıkartılmış ve Sierra Leone hükümetine hediye edilmişti. BBC TÜRKÇE

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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 17 Oy
    Yerde görsem tekme atarım.
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  • 13 Oy
    Hemen de atladınız köyün kalkınması lafına. Köye büyük bir maden ocağı kurup bölge insanını köle gibi çalıştırmak için, yeni bir emperyalist vahşete harcanacak para.
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  • 12 Oy
    ne din adamlari var be helal olsun. bizimkiler babadan kalan yer icin kardes öldürür
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  • 5 Oy
    7.8'i reddetmiş, 6.5'u kabbul etmiş... Sizin matematik hocanız kimdi?
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  • 2 Oy
    garibanın tarlada olsa para etmezdi
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  • 0 Oy
    6.5 milyon dolar 7.8 milyon dolardan çoktur. Bu özel bir matematik hesabıdır,adam paranın yarısı ile köye su yol elektrik hastane ,köyün bir çok eksiğini giderme yoluna gitmiştir o yüzden 6.5 milyon 7.8 milyon dolardan fazladır.
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