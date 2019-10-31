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Barış Pınarı Harekâtı - ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak şu an bunları devreye sokmaya gerek yok

31.10.2019 04:38 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gerekli görmesi halinde Türkiye'ye yönelik olarak uygulanacak yaptırımlar listesinin Başkan Donald Trump'ta olduğunu, ancak şu an için yeni bir yaptırımın devreye sokulmasının gündemde olmadığını söyledi.

Barış Pınarı Harekâtı - ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak şu an bunları devreye sokmaya gerek yok

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gerekli görmesi halinde Türkiye'ye yönelik olarak uygulanacak yaptırımlar listesinin Başkan Donald Trump'ta olduğunu, ancak şu an için yeni bir yaptırımın devreye sokulmasının gündemde olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen ekonomi foromu sırasında Reuters haber ajansına bir röportaj veren Mnuchin, "Gerekli görülmesi halinde devreye sokulacak yaptırımlar hazır. Ancak Başkan Trump Suriye ateşkesinden memnun. Yeni bir yaptırıma gerek duymuyor" dedi.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından ABD Başkanı Trump önce Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım açıklamış, ardından operasyonların durdurulması için uzlaşının sağlanmasıyla yaptırımları kaldırmıştı.

Mnuchin, Reuters röportajında, "[ABD Başkan Yardımcısı] Mike Pence'in Ankara ziyaretinden sonuç alınamasaydı ilave mali yaptırımlar devreye girecekti" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim'de Ankara'da görüşmüştü.

Mike Pence başkanlığındaki ABD heyeti 17 Ekim'de Anlara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve ardından da 120 saatlik ateşkes açıklaması gelmişti.

Mnuchin, Suriye konusunda gelinen nokta için "Sanırım mevcut işleyişten memnunuz" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray'da yaptırımlar konusunda yeni bir girişim olmasa da, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım paketleri gündemde.

Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısını 403' karşı 16 oyla kabul etti.

Kongre'nin diğer kanadı Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından hazırlanmış bir yaptırım tasarısı bulunuyor. Ancak bu tasarının ne zaman gündeme alınabileceği konusunda bir açıklama yapılmış değil.

Senato'daki tasarıyı hazırlayanlardan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçen hafta Başkan Trump ile görüştüğünü ve diplomatik çabalara şans tanımak adına yaptırım tasarısını şimdilik gündeme almayı düşünmediklerini ifade etmişti.

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