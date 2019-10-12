Barış Pınarı Harekatı - ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili yaptığı son açıklama ne anlama geliyor?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de 'insan hakları ihlali gerçekleştirmesi ya da Suriye'de istikrarsızlığa yol açması' takdirinde uygulamaya konmak üzere geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için onay verdiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yayımlayan ve Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Mnuchin, Trump'ın "çok önemli yeni yaptırımlar koyma yetkisi veren" yeni bir başkanlık emrine onay verdiğini, ancak ABD'nin şimdilik bunları "harekete geçirmeyeceğini" belirtti. Mnuchin, "Bunlar çok güçlü yaptırımlar. Bunları kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz, ancak gerekirse Türk ekonomisine kepenk indirtebiliriz." dedi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yayımlayarak "misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması, Türkiye'ye hangi durumlarda ve ne zaman yaptırım uygulanabileceğine yönelik tartışmaların güçlenmesine neden oldu.

New York Times gazetesi ise kimi Amerikan diplomatlara dayandırdığı haberinde bu uyarının, Kongre'nin yaptırım uygulama adımının önüne geçmek için gerçekleştirildiği yorumunu yaptı. 'Hedefte hükümet yetkilileri olacak' ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında yürütülen operasyon sırasında, "sivillerin hedef alınması, sivillerin yaşadığı alanların altyapısına zarar verilmesi, etnik ya da dini azınlıkların hedef alınması, Suriye Demokratik Güçleri'nin yürüttüğü terör karşıtı operasyonların zarar görmesi" takdirinde yaptırımların devreye sokulacağı belirtildi. "Türkiye'nin hiçbir IŞİD askerinin kaçmasına izin vermemesi gerektiği" belirtilirken yaptırımların hükümet yetkililerini hedef alacağı aktarıldı. Mnuchin, bu açıklamanın bankalara ve diğer taraflara herhangi bir aksiyon alınabileceğine dair bir uyarı olarak yayımlandığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise "Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldı" dediği açıklamasında, "Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un imzasını taşıyan açıklama, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadesiyle son buldu. 'Bankalar ve şirketlere yaptırım gelebilir' ABD Hazine Bakanlığı'nın son açıklamasıyla ilgili bir haber yayımlayan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin halihazırda yasaklanan aktivitelere karışan hükümet yetkililerine ve diğer başka isimlere yaptırım uygulayabileceğini belirtti. Ancak bu yeni açıklamayla Hazine Bakanlığı'nın bankalar, petrol şirketleri, altın tüccarları ya da diğer başka isimlere yaptırım uygulama yetkisine kavuştuğunu belirtti. Gazeteye göre bu Türkiye'de faaliyet gösteren Batılı bankaları etkileyebilir. Bu yaptırımların devreye girmesi takdirinde faizlerin de yükselebileceği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terör ve maliye istihbarat uzmanı Eric Lorber, bankaların böyle bir durumda Türkiye'deki kurumlara kredi vermek istemeyeceğini söyledi. 'Zamanlama yanlış' New York Times gazetesi, konuyla ilgili haberinde ise ABD'nin yaptırım tehdidinin 'laftan' öteye gitmediğini belirtti.