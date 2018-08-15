FİNANS

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

15.08.2018 06:15 | Son Güncelleme

ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pirinç, sert kabuklu meyveleri, alkollü içkiler, tütün ürünleri, taş kömürü, binek otomobil Ek vergi uygulanan ürünler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı gün içinde yaptığı açıklamada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını söylemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz."

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye ile ABD arasında son olarak Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla derinleşen krizde yeni bir aşama olarak yorumlanıyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinde, özellikle Ankara'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumlusu olarak gördüğü Fethullah Gülen'in iadesi talebine olumlu yanıt verilmemesiyle artan bir gerilim söz konusu.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan Kürt gruplara desteği, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze alımı da iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan diğer konular.

Türkiye-ABD ilişkileri siyasi düzeyde çalkantılı ilerlerken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi son 2 yılda arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında 8 milyar 37 milyon dolar olan ABD'nin Türkiye'den ithalatı, 2017'de 9 milyar 412 milyon dolara çıktı. ABD'nin Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 9 milyar 350 milyon dolar olurken, bu rakam 2017 yılında 9 milyar 741 milyon dolara yükseldi.

2018'in ilk 6 ayında, ABD'den Türkiye'ye 5 milyar 75 milyon dolarlık ihracat, Türkiye'den ABD'ye de 5 milyar 78 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

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