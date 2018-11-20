Bazı Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Bir grup Suudi iş adamı, Türkiye'nin boykot edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Twitter'daki kampanya etiketiyle dünden itibaren saatler içinde on binlerce tweet atıldı. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.

Türkiye'yi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dahil etmeye çalışmakla suçlayan Twitter profilleri, bu tartışmada da boykota en fazla destek verenler oldu.

Bu kullanıcılar Türkiye'yi de İran gibi bir düşman olarak gördüklerini yazdı.

Suudi gazeteci Yahya Taleed de "Türkiye en az İran kadar düşmandır" diyenlerdendi.

https://twitter.com/mr\_why2013/status/1064530233808879617

Twitter'da boykot çağrısı yapılan Türk ürünlerinin logoları da paylaşıldı

https://twitter.com/hasansvri/status/1064591812583661568

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları ise turizm için Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapan boykotçularla dalga geçti ve bunun anlamsızlığından bahsetti.

Bu kullanıcılar, Twitter'daki boykot paylaşımlarının arkasında bot hesaplar olduğunu öne sürdü.