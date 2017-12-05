Benetton`da oğuldan babaya devir

05 Aralık 2017 15:14
Benetton`da oğuldan babaya devir

Benetton markasının kurucusu 82 yaşındaki Luciano Benetton, 155 milyon euro karla yönetimini oğluna devrettiği şirketin zarar etmesi üzerine yeniden işin başına geçme kararı aldı.

İtalya'nın ünlü giyim markası Benetton'da eşine zor rastlanan bir gelişme yaşandı. 1965 yılında Benetton markasını kuran Luciano Benetton, 2008 yılında 155 milyon euro kârla yönetimini oğlu Alessandro Benetton'a bıraktığı şirketin erimeye başlaması nedeniyle 82 yaşında yeniden işin başına geçti.

La Repubblica'ya konuşan Luciano Benetton "155 milyon euro kârla bıraktığım şirketi 2016 yılındaki 81 milyon euro zararla geri alıyorum. Bu yıl daha da kötü olacak." dedi.

Benetton dönme kararını, "Bu dayanılacak bir acı değil. Bu nedenle geri dönüyorum." diyerek açıkladı.

1978 - 2012 yıllarında şirketin başkanlığını üstlenen milyarder patron, rakiplerin kendilerini taklit ederken United Colors'ın rengini kaybettiğini belirtti.

Zara, H&M gibi markalar hızlı giyim ve moda tasarımlarıyla bir dönem sektör lideri olan Benetton'un önüne geçmişti.


14 YAŞINDA BAŞLAMIŞTI

Ünlü fotoğrafçı Oliviero Toscani'nin reklam, pazarlama ve tasarımdaki becerisiyle bir dönem hazır giyim sektörünü domine eden firma, "United Colors of Benetton" markasıyla trikotajda lider olmuştu.

Rengarenk mağazaların Komünist Polonya gibi karanlığa gömüldüğünü ve suçlanacak kimsenin olmadığını belirten Luciano Benetton, Güney Amerika ile ABD'de kapanan mağazalara dikkati çekti.

En büyük hatalarının örme kazak imalatının durdurulması olduğunu vurgulayan milyarder iş adamı, durumu kemerli su yolunun susuz kalmasına benzetti.

Luciano Benetton, 14 yaşında okulu bıraktıktan sonra para biriktirmiş ve kazak üretmek için trikotaj makinası alarak işe başlamıştı.

İkinci nesle geçen yönetim daha sonra aile dışından profesyonellere emanet edilmesine rağmen Benetton kan kaybetmeye devam ediyor. 2008 yılında 9 bin 766 personeli olan dev firma şu an 7 bin 328 kişi çalıştırıyor.

Luciano Benetton işten çıkarma olup olmayacağına dair bir soruya herkese bir şans verileceğini ancak işi kurtarmak zorunda olduklarını belirtti. İtalyan patron ilk hamlesinin Oliviero Toscani ile yeniden çalışmak olacağını da belirtti. (HABERTÜRK)

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 2 Oy
    Adam benetton diye diye ölüp gidecek inşaallah..
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  • 1 Oy
    AKP KAYYUM ATASIN KURTULUR BE YA...
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  • 0 Oy
    babaya bak oğluna ne bırakmışş... helal olsun
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