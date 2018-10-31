FİNANS

Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı

31.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mobilyada uygulanan KDV, beyaz eşya ve motorlu araçlarda uygulanan ÖTV'de indirime gidileceğini açıkladı. Albayrak'ın açıklamasının ardından bu sektörlerdeki şirketlerin hisse senetleri yükseldi, piyasaların bu adımın mali disiplinle çeliştiğini düşünmesi yüzünden TL ise düştü.

Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda yaptığı açıklamada mobilyada uygulanan KDV'de (Katma Değer Vergisi), beyaz eşya ve motorlu araçlarda uygulanan ÖTV'de (Özel Tüketim Vergisi) indirime gidileceğini açıkladı.

Albayrak'ın açıklamasına göre vergi indirimi uygulamasının gerçekleşeceği sektörler şu şekilde:

  • Mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18'den 8'e inecek.
  • Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı yıl sonuna kadar sıfıra inecek.
  • 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puan indirim yapılacak.
  • Ticari araçlarda KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e inecek.
  • Konut satışlarında yüzde 18'den 8'e yapılan KDV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek.
  • Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Enflasyon

Albayrak, bu adımların ekonominin hızlı bir şekilde hareketlenmesi ve piyasanın canlanması için uygulanacağını belirtti.

Albayrak'a göre böylece hem enflasyonla mücadele hem de istihdamda güçlü bir duruş hedefleniyor.

Albayrak, "Uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destek veren şirket sayısının 2.500'i aştığını kaydeden Albayrak, Eylül enflasyonu için 'en kötüsünün geride kaldığını' söyledi.

Eylül ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 24,52 olarak gerçekleşmişti.

Aylık olarak enflasyonda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda olmuştu.

Enflasyon

Hisse senetleri yükseldi

Albayrak'ın bu açıklamasının ardından bu sektörlerde hizmet veren Doğuş Otomotiv, Arçelik, Yataş, Ford Oto ve Tofaş gibi şirketlerin hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket görüldü.

Ancak piyasaların bu kararı mali disipline aykırı olarak yorumlaması sebebiyle Türk Lirası dolara karşı değer kaybetti.

Açıklamanın ardından 5,50 civarında olan dolar/TL yükselişle 5,63 seviyesine kadar çıktı.

Albayrak'ın açıklamalarına özel sektör temsilcilerinden ise destek geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bu adımın 'tam zamanında' olduğunu belirterek olumlu karşıladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz" dedi.

Ekonomistler temkinli

Ancak ekonomistler bu karara temkinli yaklaştı.

Yeditepe Üniversitesi finans alanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy attığı tweetinde, "Vergi indirimi maliye politikası araçlarından biridir. Reel ücret artışı olmadan hele hele fiyata dahil olan KDV'de yapılan indirim sadece bütçe açığı yaratır" açıklamasında bulundu.

Ekonomist Ümit Akçay, "Bu tip önlemler, krizin ekonomi yönetimini önüne katıp sürüklediği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

BloombergHT Televizyonu Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen, "Konut, beyaz eşya, otomotiv ve mobilyada gelen genişleme adımları ile sektörler rahatladı. Hisse senetleri mutlu. Diğer yandan sıkı mali duruş ve dengelenme söylemi ile çeliştiği için uzun vadeli bono ve Türk Lirasına sert satış geldi. Acaba bu hamle genişlemeci mi daraltıcı mı?" yorumunu yaptı.

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