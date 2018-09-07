FİNANS

Binlerce British Airways yolcusunun banka bilgileri hackerlar tarafından çalındı, şirket özür diledi

07.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways, güvenlik sistemlerinin siber saldırıya uğradığını ve çok sayıda yolcunun banka bilgileri dahil kişisel verilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Şirket, 'çok yönlü ve hain bir saldırı' olarak nitelediği olay sonrası müşterilerinden özür diledi.

Binlerce British Airways yolcusunun banka bilgileri hackerlar tarafından çalındı, şirket özür diledi

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways, şirketin güvenlik sistemlerinin siber saldırıya uğradığını ve yolcuların verilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen bilgiler arasında müşterilerin banka verileri de bulunuyor.

BBC Today programına konuşan British Airways CEO'su Alex Cruz, 21 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında bilet satın alan yolcuların kişisel bilgileri ile kart bilgilerinin çalındığını söyledi.

Müşterilerinden özür dileyen Cruz, "Zararın yüzde yüzünü karşılayacağız" dedi ve olayı 'çok yönlü ve hain bir saldırı' olarak niteledi.

Yeni Avrupa Veri Koruma Yasaları kapsamında şirket, 650 milyon dolara yakın para cezasına mahkum edilebilir.

Hisseler yüzde 3 düştü

Bilgisayar korsanlarının şirketin internet sitesi ve cep telefonu uygulaması üzerinden müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ile son kullanma tarihi ve 3 haneli güvenlik numarası gibi kredi kartı bilgilerine ulaştığı, seyahat ve pasaport bilgilerinin ise çalınmadığı ifade ediliyor.

British Airways'in açıklamasında göre olaydan 380 bin bankacılık işlemi etkilendi.

havaalanı

Bugün yapılan açıklama sonrası şirketin hisselerinde yüzde 3 düşüş kaydedildi.

Şirket, sistemin hacklendiğinin tespit edildiği Perşembe gecesi, bilgileri ele geçirilen müşterilere ulaştıklarını duyurdu.

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