Bir günde 6 bin dolar yükseldi, 4 bin dolar düştü

08 Aralık 2017 09:24
Bir günde 6 bin dolar yükseldi, 4 bin dolar düştü

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri dün 14 bin ve 16 bin doları geçmesinin ardından bugün de 19 bin 380 dolara kadar yükseldi. Böylece, sanal para birimi son üç günde yüzde 65 değer kazanmış oldu.
Bitcoin'in değeri kısa bir süre sonra 15 bin 145 dolara düştü ve TSİ 07.00'de 16 bin 715 dolardan işlem gördü.

Bu ay başından itibaren değeri yüzde 96 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yaklaşık yüzde bin 900 prim yaptı.

Asya ekonomileri regülasyonları artırıyor

Uzmanlar, Slovenya'daki NiceHash isimli Bitcoin şirketinin siber saldırıya maruz kalarak 70 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in firmadan çalındığını belirterek, bunun yatırımcılarda ve kullanıcılarda güvenlik endişesine neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca Güney Kore hükümetinin dün aldığı kararla Bitcoin vadeli işlemlerini yasaklamasına dikkati çeken uzmanlar, Asya'nın büyük piyasalarına sahip ülkelerin sanal para birimlerindeki spekülasyonların önüne geçmek ve daha sıkı kontrol etmek amacıyla regülasyonları artırabileceğini vurguladı.

Güney Kore Finansal Gözetmenlik Hizmetleri iki hafta önce Bitcoin'i denetlemeyeceğini bildirmişti. Çin hükümeti ise ekim ayı başında sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları sıkılaştırırken, sermayenin kayıt dışı yollardan ülke ekonomisinin dışına çıkmasını engellemeye çalışıyor.

Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.AA

 
 
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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 24 Oy
    bu sanal para birilerini batıracak
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  • 3 Oy
    @sadikaliyuceer herhalde borsalarda ki manüplatörler bitcoine girdi. yükseltip millete verecekler :D artık 6 saatte 1000 dolar artıyor. sanal paranın sanal yükselişi
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  • 39 Oy
    İnsanları bu işe yönlendirmek için kurulan bir tezgah bu bitcoin işi. 5 tane bitcoin aldın diyelim bir şey oldu bitconin silinde yada değeri 1 liraya düştü yada bozmuyoruz arkadaş senin bitconini dediler kiminle muhatap olacaksın ve kimi mahkemeye vereceksin böyle bir olay başna gelirse. O yüzden boş işler bunlar.
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  • 6 Oy
    @ecozer_1994 2003 yılından beri aynı hikayeyi anlatıyorsunuz.. bitcoin sayesinde bir motosikletim oldu.. bırakın bu işleri..
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  • 5 Oy
    @ecozer_1994 cehalet kötü birşey hiç araştırdınmı blockchain nedir nasıl işler şimdi söyle hangisi sahtekarlık 1 Bitcoini çıkarmak için onca madencinin çalışması mı yoksa devletlerin parayı basmak için kullandığı bütçe mi ? kağıt para kağıttır mürekkep ve kağıttan ibarettir cebindeki 5 lira ile 100 lira olan farkı sen yaratırsın ikiside kağıttır. oysa bitcoin için onca insan POW PROOF OF WORK beraber çalışarak bu değeri elde ederler... bol keseden sallasanız anca bu yükselişleri normal değil elbette şuanki ederi 12 13 bin dolar ki o seviyeye gelecektir tekrardan. araştırmadan bişe yazmayın...
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  • 2 Oy
    5 tl bir euro oldu deseler kimi mahkemeye vereceksin
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  • 4 Oy
    amerikanın dolarlarını piyasadan eritmek için için japon takma adıyla kendini deşifre eden avustralyalı biri üzerinden baştallığı yeni tezgahı
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  • 1 Oy
    Bu iş biraz ponzi işine benziyor gibi..Getirilecek tedavül ve işlem yasakları çok hızlı erimesine neden olabilir,belli bir süre sonra kendi dinamiklerine çekilir burada da arkasında devlet güvencesi gibi garanti veren kimse olmazsa ya bir yerde patlak verir silinir gider yada çok küçülür önemsiz bir duruma gelir.Ama desteklenir borsalarda yaygınlaşırsa hisse senedi gibi devam eder hatta bölünebilirde..yt değil
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