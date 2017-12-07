Bitcoin, 14.000 doları aşarak rekor kırdı

07 Aralık 2017 10:17
Bitcoin, 14.000 doları aşarak rekor kırdı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 14.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri dün bir gün içinde iki rekor kırmasının ardından, bugün TSİ 01.50'de 14.189 dolara yükseldi.
 
Böylece dün 12.000 dolar ve 13.000 dolar sınırlarını aşan Bitcoin, bugün de 14.400 dolara kadar yükselerek son iki günde yüzde 23 değer kazandı.
 
Bu ay başından itibaren değeri yüzde 45 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde bin 380 prim yaptı.
 
 
Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı.
 
 
Dünya genelinde 1200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor. 
 
Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10.000 dolar seviyesini aşmıştı.
 
Uzmanlar, ABD'li finans hizmetleri şirketlerinin Bitcoin işlemlerine başlama kararının ardından sanal para birimine olan talebin hızla arttığını vurguladı.
 
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan (CFTC) geçen cuma yapılan açıklamada, CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald isimli finans şirketlerinin Bitcoin'i ürünleri arasına eklemek için gerekli resmi izinleri aldığı duyurulmuştu.
 
Bu açıklamanın ardından, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, vadeli Bitcoin işlemlerine 18 Aralık itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
 
 

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 1 Oy
    Hashcode'lar amada değer ifade ediyormuş ya.. vallah şaşıracak şey...
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  • 8 Oy
    40.000 doları aşacak bitcoin.
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