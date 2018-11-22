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Bitcoin madencilik şirketi Giga Watt iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

ABD’de bulunan Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt, on milyonlarca dolar borçla iflas etti.

Bitcoin madencilik şirketi Giga Watt iflas etti

ABD’de bulunan Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt, on milyonlarca dolar borçla iflas etti.

Cointelegraph haber sitesinin haberine göre, Washington İflas Mahkemesi’ne başvuran firma, borçlarını ödeyemeyeceği gerekçesiyle iflasını istedi.

Mahkeme belgelerinde şirketin 70 milyon dolar borcu bulunmasına karşın elinde 50 bin dolardan daha az varlığa sahip olduğu belirlendi.

Washington’da bulunan Giga Watt kripto madenciliği firması 2012 yılında MegaBigPower adıyla eski Microsoft yazılım mühendisi Dave Carlston tarafından kurulmuştu.

Carlson, geçen ağustos ayında şirketten ayrıldı. Eylül ayında şirketin çalışan sayısı 63’ten 16’ya indirildi.

Mart 2017’de Dave Carlson, şirketin başlangıç parası teklifi (ICO) satmak için Amerikan Güvenlik ve Alış-Satış Komisyonu (SEC)’na kayıt olmasının gerekmediğini söylemişti.

Bir yıl sonra da Silver Miller Avukatlık firması, Giga Watt’ın ICO satışıyla ilgili federal mahkemeye dava açtı. Firma, Giga Watt’ın gerekli yerlere kayıt olmadan kripto madenciliği işinde yatırım satarak güvenlik kanunlarını ihlal ettiğini savunmuştu. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Giga Watt Bitcoin blockchain kripto madenciliği

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