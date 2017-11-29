Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Yatırımcıların her geçen gün daha çok ilgisi çeken sanal para Bitcoin durdurulamıyor. 10 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin, bugün itibariyle 11 bin 329 dolara çıktı. Sanal para hakkında otoriteler her ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini söylese de, bu uyarılar yatırımcıların pek ilgisini çekmiyor.

BİTCOİN KONUSUNDA YAPILAN UYARILAR

Kripto paraların işlem hacmi görece küçük olsa da, teknolojiye ilişkin iyimserlik, Bitcoin'i yukarı yönde desteklemeye devam ediyor.

Bitcoin'deki yükseliş, dijital parayı tehdit edici nitelikteki teknolojik güncellemenin iptal edilme kararının ardından Ekim ayından bu yana yüzde 65'i aştı. Analistler, Bitcoin'in gerçek bir varlık olup olmadığı konusunda anlaşamasa da, dijital paranın piyasa değeri, 178 milyar dolar ile S&P 500 endeks hisselerinin yaklaşık yüzde 95'inin üzerinde.

Hedge fonu yöneticisi Mike Novogatz, New York'ta Salı günü düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Bu bir balon ve hayatımızda gördüğümüz en büyük balon olacak" dedi.