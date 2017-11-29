Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

29 Kasım 2017 17:27
Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Sanal para Bitcoin, rekor kırmaya devam ediyor. 10 bin dolar seviyesini aşan Kripto para, bu akşam itibariyle 11 bin 329 dolara yükseldi.

Yatırımcıların her geçen gün daha çok ilgisi çeken sanal para Bitcoin durdurulamıyor. 10 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin, bugün itibariyle 11 bin 329 dolara çıktı. Sanal para hakkında otoriteler her ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini söylese de, bu uyarılar yatırımcıların pek ilgisini çekmiyor. 

BİTCOİN KONUSUNDA YAPILAN UYARILAR

Kripto paraların işlem hacmi görece küçük olsa da, teknolojiye ilişkin iyimserlik, Bitcoin'i yukarı yönde desteklemeye devam ediyor.
 
Bitcoin'deki yükseliş, dijital parayı tehdit edici nitelikteki teknolojik güncellemenin iptal edilme kararının ardından Ekim ayından bu yana yüzde 65'i aştı. Analistler, Bitcoin'in gerçek bir varlık olup olmadığı konusunda anlaşamasa da, dijital paranın piyasa değeri, 178 milyar dolar ile S&P 500 endeks hisselerinin yaklaşık yüzde 95'inin üzerinde. 
 
Hedge fonu yöneticisi Mike Novogatz, New York'ta Salı günü düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Bu bir balon ve hayatımızda gördüğümüz en büyük balon olacak" dedi. 
 

 

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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 7 Oy
    2-) Bitcoin olayı ile bizim borsa istanbul çok benziyor, manipülatörler hisseyi şişiriyor ondan sonra bu furyaya dahil olup köşe dönmeye heves eden saflar ve küçük tasarruf sahipleri yüksek fiyatlardan hisseyi yeterince aldıklarında hisse çakılıyor. Kimseye zorla bir şey satılmadığı içinde kimseye bir şey olmuyor, SPK seyrediyor, borsa yönetimi seyrediyor, kerizlerin parası uçup gidiyor bunun adına da borsa deniyor, kumarda % 50 kazanma şansın var ama borsa istanbulda küçük yatırımcının kaybetme ihtimali % 100. Ha bitcoin almışsın ha borsa istanbuldan hisse senedi, bir farkı yok.
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  • 2 Oy
    @seleb1966 Bitcoinin ne olduğunu önce anlayın yorum yapmadan önce, bitcoin bir yatırım aracı değil para gönderme alma, dijital güvenli alışverişin sembolüdür, şuan bütün gelişmiş ülkelerde kasalarda bitcoin ile ödeme yapabiliyorsun. Normal bankada yurtdışına para göndermek için 30-35 TL ödeyip günlerce beklerken bitcoin ile dünyanın neresi olursa olsun, 4-5 TL ye 1-2 saat içerisinde gönderebiliyorsun, çalınma davası yok kapanma davası yok hala bist ile aynı tutuyorsunuz, ben bistten kriptoya geçtim, 3 bitcoini 40 bitcoin yaptım aralık ayında 25 i ile ev alacağım.
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  • 2 Oy
    @mertcanozer sizde tam olarak işin özünü bilmiyorsunuz. Bticoin şu an para trasferinde en kötü coin geçen gün 1 btc için 18 dolar fee verdim neresi ucuz? ama ethereumda aynı miktardaki ethereumu 1 dolara gönderdim ve 3 dakika içinde btc'de 30 dakika sürdü. Bitcoin Yaşlı bir coin sadece ismi olduğu için değerleniyor, paratikte 100 doları geçmetecek vasat bir coin.
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  • 5 Oy
    3-) kardemir gibi büyük sanayi kuruluşu hisselerinde bile inanılmaz manipülasyonlar yapılıyor yılbaşında 1,02 lira olan hisse 9 ayda 2,7 liralara çıktı bir kaç sonra tekrar aynı fiyata inecek, bu kadar büyük hareketleri bile takip etmekten aciz bir sermaye piyayası yönetimi varken bu kumarı oynatan ve küçük yatırımcıları ütenler bir şey olmamasına şaşırdık mı hayır ama hiç değilse bu bitcoin dolandırıcılığına bir yasaklama getirilebilir, almaya çalışanlar uyarılabilir. Büyük bir dolandırıcılıktır bu ürtada üretim yok kimsenin kabul ettiği bir para birimi değil, bir hayalden öte şey değil.
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  • 2 Oy
    Balon diyenler bile; 100 doalrdan bitcoin alsaydım bu gün 10000 dolar oldu servetimi şu kadar arttırmış olacaktım tüh diye kesinlikle içinden geçirmişlerdir. Ama daha geç değil 30 bin dolara kadar gideri var coincapmarket hacmi bir günde 40 milyar artan bir para biriminden söz ediyoruz. Bir çok gelişmiş ülkenin borsa hacminden fazla işlem hacmi var siz boş konuşmaya devam edin!
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  • 6 Oy
    1-) Bildiğin saadet zinciri, benden atlasında kimde patlarsa patlasın, herhalde şu anda her isteyen gidip bankadan döviz alır gibi bticoin alamıyor, tahminen 15-16 bin dolar seviyesinde bu bitcoini elinde tutan belli bir grup internet cambazı bunları kolay yoldan para kazanma ve köşe dönme heveslisine kakalayacaklar ondan sonra hızlı bir çakılma ile yine ilk başladığı seviyelere düşecek. Arkasından bu dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalar başlayacak ama ne kadarı yakalanır ya da yakalansa bile para kaybedenler kaybettiklerini geri alabilecekler mi bilinmez.
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