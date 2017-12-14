Bitcoin ve hızla yükselen 1050 rakibi

Yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin'i artık dijital altın olarak adlandırmak mümkün.

Bitcoin bu kadar baş döndürücü bir hızla yükselmeye devam edince diğer kripto para birimlerine de ilgi artıyor.

Bu yüzden son günlerde diğer dijital para birimleri de hızla değer kazanmaya başladı.

Rakipleri de yükseliyor

Dijital para birimlerinin piyasa değerini ölçen CoinMarketCap adlı internet sitesine göre piyasa değeri açısından Bitcoin'in ardından dördüncü sırada gelen Ripple, Salı günü kapanışının ardından yüzde 51,94 civarında yükselerek 0,44 dolardan işlem görmeye başladı.

Daha önce bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında California'da kullanıma açılan Ripple, New York Times'ın alıntıladığı bazı uzmanlara göre bitcoinin en olası halefi olarak gösteriliyor.

Birçok banka tarafından daha şimdiden ödeme ve para gönderme sistemi olarak kullanılıyor.

Bitcoin'in bir başka rakibi olan Litecoin ise son 5 gün içinde yüzde 333 değer kazandı.

Böylece 304 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

IOTA ya da MIOTA olarak adlandırılan kripto para birimi ise Kasım ayının başından beri yüzde 774 yükselerek piyasa değerini 12 milyar dolara taşıdı.

Blok zincir ağına dayanmayan IOTA, Tangle adını taşıyan alternatif bir dağıtımcı hesap sistemi kullanıyor.

Microsoft, Fujitsu ve diğer başka şirketlerle işbirliği yapan bu yeni dijital para birimi, 'nesnelerin interneti' alanında kendini ilk piyasa alanı olarak tanımlıyor.

Dragonchain, FirstBlood, Bela, Interstellar, Honey, Sumokoin...

Farklı piyasalarda çeşitli fiyatlardan işlem gören ve Bitcoin'in de içinde olduğu 1051 para biriminin toplam piyasa değeri ise yarım trilyon dolar.

Bu para birimlerinden ilginç olan bazılarının isimleri, Dragonchain, FirstBlood, Bela, Interstellar, Honey, Sumokoin...

Kasım ayının başında piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group'un (Chicago Ticari Takası) Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurması dijital para biriminin değerine değer katmıştı.

Bu haftanın başında da Chicago merkezli CBOE (Chicago Board Options Exchange) borsasının Bitcoin vadelilerini piyasaya sürmesi ile Bitcoin'in değeri yüzde 17 artmıştı.

Bu yüzden diğer kripto paraların da bu yükselişten etkilendiği düşünülüyor.

Mehmet Şimşek: Spekülasyondan uzak durmalı

Ancak Bitcoin ve dijital para dünyasının etrafını saran şüphe dalgasının sonu gelmiş değil.

En son olarak Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadesini kullandı.

twitter https://twitter.com/memetsimsek/status/940855925337968642

Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ise Çarşamba günü düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından Bitcoin'in hayli 'spekülatif' olduğunu aktardı.

FED Başkanı Janet Yellen

Aynı zamanda Fed'in Bitcoini düzenleme yetkisi olmadığını vurgulayarak dijital para birimleri hakkında ihtiyaçlar olduğu gibi kaygılar da olduğunu söyledi.

MHP Başkan Yardımcısı: Dünyadan geri kalmayalım

Dünyanın hiçbir yerinde Bitcoin'e karşı kayıtsız kalınamadığı gibi Türkiye'de de benzer bir durum mevcut.

Milliyet gazetesine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Varlık Fonu destekli yerli dijital para birimiyle, güvenli dijital para transferinin sağlanabileceğini söyledi:

"Türkiye itibarıyla konuşursak, üç büyük kripto para borsasında toplamda son 24 saatte yaklaşık 5 bin 400 bitcoinlik bir işlem hacmine ulaşılmış.

"Yani yaklaşık 220 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşmış oluyor. Küçük firmalar bile kendi aralarında bu ticarete girebiliyorsa, hizmet veya ürün alım satımında bunu kullanabiliyorsa bizim de dünyadan geri kalmamamız lazım."

'Kuzey Kore çok sayıda B itcoin çaldı'

Diğer yandan Bitcoin'e yöneltilen en büyük suçlamaların başında kara para aklama amacıyla ve suç örgütleri tarafından kullanılması iddiaları yer alıyor.

CNN, bitcoinin Kuzey Kore'ye yaradığını iddia ediyor.

ABD haber kanalı CNN, Kuzey Kore'nin çok miktarda Bitcoin'i 'çaldığını' ya da Bitcoin madenciliği yaparak üretimde bulunduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin Bitcoinleri Güney Kore'nin dört farklı borsasında çalışanlara gönderdiği kötü yazılım içeren elektronik postalar aracılığıyla çaldığı öne sürülüyor.

Aynı zamanda bazı kişilere ait verileri çalarak karşılığında bitcoin ile fidye talep edildiği belirtiliyor.