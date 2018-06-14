FİNANS

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

14.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

2017'nin en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin'in değeri, geçen yıl yaklaştığı 20.000 dolar seviyelerinden iyice uzaklaşmış durumda. Sanal para uzmanları 5.000 dolar seviyesine kadar inilmeden anlamlı bir toparlanmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

2017'nin en çok konuşulan konularından birisi olan sanal para birimi Bitcoin'in değeri, geçen yıl yaklaştığı 20.000 dolar seviyelerinden iyice uzaklaşmış durumda.

Bugünlerde 6.500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 2017'deki zirvesinin neredeyse %70 altında.

Medyatik Bitcoin zenginleri Winklevoss kardeşler artık 'Bitcoin milyarderleri' ünvanını yitirmiş durumda. Hatta şanslarını kripto para dünyasının farklı mecralarında arıyorlar ve Zcash adlı yeni bir para birimine yatırım yapıyorlar.

Hâlâ günde 5,3 milyar dolarlık işlemin gerçekleştiği Bitcoin, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olmaya devam ediyor.

Bitcoin

Bu başarıyı kısmen geçtiğimiz yıl hisse senedi, tahvil ya da emtia gibi geleneksel yatırım araçlarıyla pek de ilgilenmeyen yüz binlerce kişiyi cezbetmesiyle elde etti.

Artık finans haber sitelerinde 'Bitcoin nereye kadar yükselebilir?' sorusu değil, 'Nerede dip yapacak?' sorusu soruluyor.

'Bitcoin 400.000 dolara kadar yükselebilir' diyenler şimdilik yanılmış gibi duruyor.

Çöküş nasıl başladı?

Yılın ilk aylarında Bitcoin'in önlenemez gibi gözüken yükselişini durduran üç gelişme oldu

  • Güney Kore, Bitcoin alım satımı yapanların kimlik bilgilerini açık etmesini zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti.
  • Stripe ve benzeri internet üzerinden ödeme hizmeti sunan şirketler, düşük talep ve Bitcoin transferlerinin uzun sürmesini gerekçe göstererek sanal paraya olan desteklerini geri çektiler.
  • ABD'de Bitcoin vadeli işlemlerinin başlamasıyla profesyonel yatırımcılar oyuna dahil oldu ve Bitcoin çılgınlığına kapılarak sanal parayı satın alanlar, fiyatlara yön veren tek kitle olmaktan çıktı.

Son darbe Haziran'da geldi

Ocak ve Şubat aylarında hızla değer kaybeden Bitcoin, baharı denge arayışında geçirmiş ve 7.000 dolar - 10.000 dolar bandında dalgalanarak geçirmişti.

Ancak Haziran ayında yayınlanan bir akademik makale, Bitcoin'de geçen yıl yaşanan yükselişin bir piyasa manipülasyonundan ibaret olabileceğini ortaya koydu.

Texas Üniversitesi'nden ekonomistlerin kaleme aldığı makalede, popüler bir Bitcoin borsası olan Bitfinex'in fiyatlamaları manipüle ettiği için baş döndürücü bir yükselişin yaşandığını savunuyordu.

66 sayfalık makalede, Bitcoin'in değer kaybetmeye başladığı dönemlerde başka bir kripto para olan Tether'in devreye sokulduğunu, ve Tether ile Bitcoin satın alınarak fiyatın desteklendiğini ortaya koydu.

Bitcoin, makalenin yayınlanmasından bu yana %20 değer kaybetmiş durumda.

Bitcoin düşüş

Uzmanlar ne diyor?

Bitcoin yatırım uzmanları şu aşamada çok da ümitli değil. Yükseliş bekleyenler de temkinli.

ABD'de yayınlanan iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'a konuşan kripto para danışmanı Oliver Isaacs, "Bitcoin'de 7.000 dolar seviyesine doğru bir düzeltme yükselişi görebiliriz" diyor.

Ancak Isaacs'a göre Bitcoin grafikleri analiz edildiğinde güçlü bir aşağı yönlü trendin sürdüğünü ve yakın zamanda uzun soluklu bir yükselişin pek mümkün gözükmediğini ifade ediyor.

Sanal paralara yatırım yapan ABD merkezli BitBull Capital Hedge fon şirketinin CEO'su Joe DiPasquale ise "Düşüş için hâlâ alan var" diyor ve "İlk dip hedefimiz 5.000 dolar seviyesi. O seviye görülmeden fiyatların toparlanmaya başlaması olası değil" diyor.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezasıAlman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası
Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranını 0,25 puan artırdıAmerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranını 0,25 puan artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

Alman otomotiv devi Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranını 0,25 puan artırdı

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranını 0,25 puan artırdı

Tesla çalışanlarının yüzde 9'unu işten çıkaracak

Tesla çalışanlarının yüzde 9'unu işten çıkaracak

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye'de konut sektöründe balon var mı?

Türkiye'de konut sektöründe balon var mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.