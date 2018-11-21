Black Friday için sekiz tavsiye: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır?

İndirimi kim sevmez?

Black Friday (Kara Cuma) yaklaşırken dünyanın dört bir yanında mağazalar müşterileri çekmek için fiyat indirme yarışına giriyor.

Ama bu indirim dönemi göz korkutucu da olabilir veya alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızı ihtiyacınız olmayan ve hatta istemediğiniz ürünlere harcamanıza yol açabilir.

Çok sayıda kişinin mağazaları dolduracağı bu dönemde kaosa bulaşmadan ihtiyacınız olan her şeyi daha ucuza almanızın yolu nedir?

Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick size yardımcı olmak için burada:

1. Araştırın

İnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.

En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.

Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.

2. İade politikasını araştırın

Aldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.

Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.

Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.

3. Bir hevesle alışveriş yapmayın

İnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.