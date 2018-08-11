Bloomberg: BDDK, bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdı

Bloomberg haber ajansı, Türk lirasının dün tarihin en sert değer kayıplarından birini yaşaması ve tüm zamanların en düşük düzeyine inmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.

Ajansın internet sitesinde Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç imzasıyla yayımlanan haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin BDDK'nın bankaları olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini teyit ettiği belirtildi.

Bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığının aktarıldığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi üç kişinin aktardığına göre; BBDK, Cuma günü bankalardan, bugün yapılacak olan olağanüstü toplantıda değerlendirilmek üzere faiz ve kur şokunun etkisine dair bir çalışma yapmalarını istedi. Üç kişi ayrıca, toplantıda ülkedeki likidite durumunun da ele alınacağını söyledi.

"Adının açıklanmaması şartıyla konuşan diğer bankacılar da kamuoyunda krizi savuşturmak amacıyla sermaye kontrolü gibi önlemler alınabileceği yönünde kaygılar bulunduğuna dikkat çekerek, döviz talebinin arttığını teyit etti. Türkiye hükümeti, defalarca sermaye kontrolü uygulamalarına gitmeyeceğini söyledi.