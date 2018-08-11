FİNANS

Bloomberg: BDDK, bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdı

11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığını ve bazı bankaların yurt dışından döviz getirmeye başladığını bildirdi. Habere göre, BDDK, likidite durumunu görüşmek üzere bugün bankaları olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bloomberg haber ajansı, Türk lirasının dün tarihin en sert değer kayıplarından birini yaşaması ve tüm zamanların en düşük düzeyine inmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaları bugün olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.

Ajansın internet sitesinde Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç imzasıyla yayımlanan haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin BDDK'nın bankaları olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini teyit ettiği belirtildi.

Bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığının aktarıldığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi üç kişinin aktardığına göre; BBDK, Cuma günü bankalardan, bugün yapılacak olan olağanüstü toplantıda değerlendirilmek üzere faiz ve kur şokunun etkisine dair bir çalışma yapmalarını istedi. Üç kişi ayrıca, toplantıda ülkedeki likidite durumunun da ele alınacağını söyledi.

"Adının açıklanmaması şartıyla konuşan diğer bankacılar da kamuoyunda krizi savuşturmak amacıyla sermaye kontrolü gibi önlemler alınabileceği yönünde kaygılar bulunduğuna dikkat çekerek, döviz talebinin arttığını teyit etti. Türkiye hükümeti, defalarca sermaye kontrolü uygulamalarına gitmeyeceğini söyledi.

"Bir kişinin verdiği bilgiye göre, bazı bankalar müşterilerden gelen talebi karşılamak için yurt dışından nakit döviz getirmek zorunda kaldı. Aynı kişi, Türk bankalarının uluslararası bankalara elektronik döviz transferi yaptığını ve daha sonra bunun nakit para olarak fiziken Türkiye'ye taşınması için de prim ödediklerini belirtti."

"Bankalar döviz çekme talebini karşılayamıyor"

Bloomberg haberinde ayrıca, Cuma günü üç büyük özel bankanın şubelerini ziyaret ettiklerini ve bu şubelerin döviz talebini karşılamakta zorlandığını gözlemlediklerini aktardı.

Haberde şu izlenimler aktarıldı:

"İki bankada müşteriler, şubenin genel merkezden kasaya para gelmesini beklediği için döviz alamadılar. Bir banka 5 bin dolar para çekme talebini karşılayamadı.

"Şubelerdeki veznedarlar, döviz çekme talebinde çok büyük bir artış olduğunu aktardı."

Lira, 10 Ağustos Cuma tarihin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sabah Financial Times gazetesinin liradaki değer kaybının euro bölgesi bankacılık sistemi için kaygı yarattığı yönündeki haberiyle başlayan satışlar, gün içinde gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterli bulunmamasıyla daha da şiddetlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyum ürünleri üzerindeki gümrük vergisini yüzde 50 artırma kararı liranın tüm zamanların en düşük düzeyini görmesine neden oldu.

Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı.

Cuma günü liranın günlük değer kaybı dolar karşısında yüzde 15,88; euro karşısında yüzde 14,33 ve sterlin karşısında da yüzde 14,94 oldu.

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyorABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor
Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Financial Times: Türkiye'deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor

Financial Times: Türkiye'deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar: Çelikte gümrük vergisi artışı 13 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?

Türk Lirası'ndaki sert düşüş Avrupa bankalarını ve piyasalarını ne kadar etkiler?

Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var

Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var

Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor

Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?

Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.