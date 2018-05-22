Bloomberg: Erdoğan Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

Erdoğan aynı mülakatta ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da ifade etmişti.

"Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."

"Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen…

Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" dedi.

Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde bulunuyor. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.

'Not indirimi fiyatlara yansıtılıyor'

Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıktı.

Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.

Londra'da bulunan Manulife Asset Management Ltd'den kıdemli analisti Richard Segal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, geçmişte Erdoğan'ın sözlerinin iç kamuoyuna yönelik değerlendirmeler olarak görüldüğünü ve para politikasında son kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu söyledi.