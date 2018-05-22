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Bloomberg: Erdoğan Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

22.05.2018 06:08 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve bu durumun da kredi notu üzerinde baskı oluşturduğunu yazdı. Ajansa göre, satışların arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasına müdahale ettiği kaygıları yatıyor.

Bloomberg: Erdoğan Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

Bloomberg haber ajansı, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve borçlanma senedi faizlerinin yükseldiğini söyledi.

Bloomberg'de yayınlanan "Türkiye'nin tahvillerinin Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" başlıklı haberde, Türk varlıklarına gelen satışlar analiz edildi.

Haberde, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekildi:

"Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen…

"Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta içerisinde Bloomberg'e verdiği mülakatta enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağlamasının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtildi.

Erdoğan aynı mülakatta ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da ifade etmişti.

Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" dedi.

Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde bulunuyor. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.

ERDOGAN BLOOMBERG

'Not indirimi fiyatlara yansıtılıyor'

Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıktı.

Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.

Londra'da bulunan Manulife Asset Management Ltd'den kıdemli analisti Richard Segal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, geçmişte Erdoğan'ın sözlerinin iç kamuoyuna yönelik değerlendirmeler olarak görüldüğünü ve para politikasında son kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu söyledi.

Segal, "Ancak şimdi eğer faizlerin düzeyinden hoşlanmıyorsa, Merkez Bankası'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir ve bu da Merkez Bankası başkanı ya da para politikası kurulunun istifasına yol açabilir" dedi.

Bloomberg: Erdoğan Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

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