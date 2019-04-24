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Bloomberg Sefalet Endeksi: Venezuela ilk sırada, Türkiye 62 ülke arasında dördüncü

24.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ün enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve "Sefalet Endeksi" olarak adlandırdığı listede enflasyon oranı bu yıl yüzde 8 milyonu aşan Venezuela açık ara birinci olurken, Türkiye 4. sırada kalmaya devam etti.

Bloomberg Sefalet Endeksi: Venezuela ilk sırada, Türkiye 62 ülke arasında dördüncü

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ün enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve 'Sefalet Endeksi' olarak adlandırdığı listede Türkiye 62 ülke arasında 4. sırada yer aldı.

Bloomberg 5 yıldır ülkeleri enflasyon ve işsizlik oranlarından hesapladığı puanlara göre sıralıyor.

5 yıldır yayınlanan ülke sıralamasında ilk 5 ülke bu yıl da değişmedi.

Enflasyon oranı yüzde 8 milyonu aşan Venezuela açık ara birinci olurken, onu sırayla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan izledi.

Türkiye, 2018 yılının resmi enflasyon ve işsizlik verilerinden hesaplanan bir önceki endekste 26,8 puanla 4. sıraya yerleşmişti.

Ekonomistlerin tahminlerine dayanan güncel endekste ise Türkiye'nin puanı 30,2'ye yükselen Türkiye'nin sırası değişmedi. Ancak 3. sıradaki Güney Afrika ile geçen yıl 5 olan puan farkı bu yıl 2,1'e indi.

Venezuela'da hiperenflasyonun, gıda kıtlığı ve elektrik kesintileri gibi sorunların önüne geçilemiyor.

Türkiye'nin 2018 yılı enflasyon oranı yüzde 20,3 olmuştu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamlamıştı. Öte yandan Mart ayında açıklanan verilerde yıllık enflasyon %19,71 iken, yıllık bazda gıda fiyat artışı %30'du.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, işsizlik oranı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan artışla yüzde 14,7 oldu.

Bloomberg 'Sefalet endeksi'. (Puana göre). Not: Bloomberg 'Sefalet endeksi' olarak adlandırdığı puanlamayı ülkelerin yıllık enflasyon oranı ile işsizlik oranı verilerini toplayarak oluşturuyor..Bloomberg'in endeksinde, puanı en düşük olan "en az kötü" durumdaki ülkelere de yer veriliyor.

Tayland listenin en sonunda yer alırken, ardından sırasıyla İsviçre ve Singapur geliyor.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, bu 62 ekonominin yarıya yakınında enflasyon oranlarının geçen yıla göre daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

2018'de ABD Doları'nın giderek güçlenmesi ve enflasyonun etkisiyle Merkez Bankaları bu yılın başından itibaren para politikalarında sıkılaşmaya gitti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu ayın başında açıkladığı "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda dünya ekonomisinin yavaşladığını vurgulamıştı.

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