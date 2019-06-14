FİNANS

Bloomberg: Türkiye'de ekonomik istikrarı bozmaya çalışmakla suçlanan iki muhabirimiz hapis istemiyle yargılanacak

14.06.2019 04:19 | Son Güncelleme

ABD merkezli haber kuruluşu, BDDK'nın şikayeti üzerine geçen yıl Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin yaptıkları haber nedeniyle iki muhabirleri hakkında 2 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldığını aktardı. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait Twitter'dan kararı kınadı.

Bloomberg: Türkiye'de ekonomik istikrarı bozmaya çalışmakla suçlanan iki muhabirimiz hapis istemiyle yargılanacak

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'ndaki ani değer kaybına ilişkin haberleri nedeniyle iki muhabiri hakkında 2 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini aktardı.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik suçlamaları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın Ağustos tarihli bir haber üzerinden "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışması" gerekçe gösterildi.

Basına yansıyan dava metninin kopyasında, Karakaya ve Yalınkılıç'ın 10 Ağustos 2018 tarihli bir haberinde Türkiye'nin "bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer vermesi" suçlamalara gerekçe gösterildi.

Bloomberg, haberle ilgili sosyal medya hesaplarından yorumlar yapan ya da Türkiye'deki bankalar ya da ekonomik gelişmeleri eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

belge

Merkez Bankası'nın eski başkanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, dava metnini Twitter hesabından "Ekonominin genel gidişatı ve döviz kuru gelişmeleri hakkında görüş bildiren bazı kişiler hakkında, BDDK suç duyurusunda bulunmuş. Paylaşmak da suç mu acaba?" notuyla paylaştı.

https://twitter.com/DurmusYillmaz/status/1139254155414056960

CHP İstanbul Milletvekili Ertuğrul Toprak, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Döviz-Faiz-Kriz haberi yazanlara BDDK'nın dava açmasıyla gerçek örtülmez, ekonomi düzelmez!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EToprakCHP/status/1139272368344502283

Davanın ilk duruşmasının 20 Eylül'de İstanbul'da görüleceği bildirildi.

BDDK, Mart ayında TL'nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'nın hazırladığı döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı bir rapor nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ERDOĞAN

Kurum, raporun kapsadığı "yanıltıcı içerik" ile banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair gelen şikayetleri gerekçe göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada "Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder" demişti.

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