Bloomberg: Yerel seçimler öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

"JP Morgan dahil pek çok bankanın yatırımcılara TL satması çağrısı sonrası bir haftadır Türkiye'deki holdinglerden çekilmeye çalışıyordu. Bloomberg'e konuşan dört yatırımcı, Türk bankaları üzerindeki likidite baskısı nedeniyle Türkiye'den çıkmak isteyenlerin kapana kısıldığını söylüyor. "

Reuters haber ajansı, yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında TL sağlamak istemesi neticesiyle bu gelişmenin yaşandığını aktarmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen dört bankacı Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede "yabancı yatırımcıların karşı taraf bulmakta zorlandığı için TL ile işlem yapamaz olduğunu" söyledi.

Cuma günü TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizle ilgili provokatif eylemler içine girenler çok ağır bedel ödeyecek" diye konuşmuştu.

Haberde BDDK'nın Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerini kısıtlamış olmasının da yatırımcıyı zora soktuğu vurgulandı.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden swap faiz oranı son iki gün içinde 10 kattan fazla artarak, 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di.

Bloomberg'e göre, bu gelişmeler sonrası Dolar/TL kurunun 5,41 seviyesine gerilediği ve dövizin bu hafta yüzde 6 değer kazandığı düşünülürse, "Şu ana kadar işler yolunda görünüyor".