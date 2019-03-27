FİNANS

Bloomberg: Yerel seçimler öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

27.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bankacılar, Türkiye'nin yerel seçimlere günler kala TL ile işlem yapmayı yabancı yatırımcılar için 'neredeyse imkansız hale getirdiğini', Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin yüzde 350'yi aştığını yazdı.

Bloomberg: Yerel seçimler öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin yerel seçimlere günler kala yabancı yatırımcılar için Türk Lirası (TL) satmayı 'neredeyse imkansız hale getirdiğini' yazdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen dört bankacı Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede "yabancı yatırımcıların karşı taraf bulmakta zorlandığı için TL ile işlem yapamaz olduğunu" söyledi.

Haberde Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin, yüzde 350'yi aştığına dikkat çekildi.

Reuters haber ajansı, yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında TL sağlamak istemesi neticesiyle bu gelişmenin yaşandığını aktarmıştı.

döviz

Bloomberg'in haberinde şu ifadeler yer aldı:

"JP Morgan dahil pek çok bankanın yatırımcılara TL satması çağrısı sonrası bir haftadır Türkiye'deki holdinglerden çekilmeye çalışıyordu. Bloomberg'e konuşan dört yatırımcı, Türk bankaları üzerindeki likidite baskısı nedeniyle Türkiye'den çıkmak isteyenlerin kapana kısıldığını söylüyor. "

Cuma günü TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizle ilgili provokatif eylemler içine girenler çok ağır bedel ödeyecek" diye konuşmuştu.

Haberde BDDK'nın Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerini kısıtlamış olmasının da yatırımcıyı zora soktuğu vurgulandı.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden swap faiz oranı son iki gün içinde 10 kattan fazla artarak, 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di.

Bloomberg'e göre, bu gelişmeler sonrası Dolar/TL kurunun 5,41 seviyesine gerilediği ve dövizin bu hafta yüzde 6 değer kazandığı düşünülürse, "Şu ana kadar işler yolunda görünüyor".

Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden analist Richard Segal, gelişmeleri şöyle yorumluyor:

"Türkiye geçen yaz yaşananlardan (TL'nin ani değer kaybı) dersini aldı ve bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyecek."

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
Yerel seçimler kamu maliyesine ne kadar yük getirecek?Yerel seçimler kamu maliyesine ne kadar yük getirecek?
Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

2 dev birleşirse 20 bin kişi işsiz kalabilir

2 dev birleşirse 20 bin kişi işsiz kalabilir

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Uzmanlar: New York şehri iflasa gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerel seçimler kamu maliyesine ne kadar yük getirecek?

Yerel seçimler kamu maliyesine ne kadar yük getirecek?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Çin, Boeing'in rakibi Airbus'tan 300 yolcu uçağı alıyor

Çin, Boeing'in rakibi Airbus'tan 300 yolcu uçağı alıyor

Yeni Apple TV neler getiriyor?

Yeni Apple TV neler getiriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder

İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı

İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.