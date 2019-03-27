Borsa İstanbul'da son üç yılın en büyük düşüşü: Borsa neden bir günde yüzde 5,67 değer kaybetti?

Bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi yüzde 5,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken en çok gerileyen bankacılık endeksi oldu.

Yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankalarının yasal dayanaklarının da oldukça altında TL likiditesi sağlamak istemesi neticesinde bu gelişmenin yaşandığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansı ise swap piyasasında Türk Lirası bulmakta zorluk çeken yabancı yatırımcının TL pozisyonlarını kapamak için ellerindeki hisse senedi ve bonoları satmak istemesinin borsanın düşüşünde rol oynadığını aktardı.

Bu kararın ardından ekonomistler, TL'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcının kendini korumaya alamayacağını, bunun da tahvil ve bono piyasasına ilginin düşmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştı .

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti.

Yatırım riskini gösteren bir başka unsur olarak da Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12'lik bir yükselişle Ekim ayından beri en yüksek seviyesine çıkarak 18,21 oldu.

### 'Yerliler döviz alıyor'

Reuters'a konuşan bir bankacı ise Türkiye'deki yerlilerin dövize ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Lokaller dün 1 milyar dolar döviz aldı, bugün ise tutar 1,5 milyar dolara yaklaşmış olabilir. Bireylerin çok ciddi döviz talebi oldu, yabancıdan da bir miktar satış geldi. Borsadaki satış TL sıkışıklığının göstergesi, bu çerçevede 10 yıllık tahvil faizi de sert yükseldi. Yetkililerin adeta çay kaşığı ile sağladığı faiz düşüşünü kepçeyle geri verdik" açıklamasında bulundu.

Pictet Varlık Yönetimi'nden kıdemli ekonomist Nikolay Markov ise ajansa yaptığı açıklamasında swap faizinin gösterge niteliğinde olduğunu aktararak, "Merkez Bankası'nın izlediği politikanın doğru olmadığını gösteriyor. Doğrusu faizleri artırmak olur. Ekonomideki dolarizasyonu durdurmanın en acil yöntemi bu olur" dedi.

Türk Lirası'nda oynaklık yüksek

Türk Lirası ise büyük oranda oynaklık yaşadığı gün sonunda yatay konuma geçti.

TCMB'nin adımları ve swap piyasasında TL likiditesinin kuruması sonucu faizlerde görülen sert yükselişin etkisiyle 5,30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL öğleden sonra tekrar yükseldi.