Brent petrolde fiyatlar düşmeye devam ediyor!

"Sonrasında, gelen haber akışları bu satışı daha da tetiklemişti. Şimdilik biraz daha temkinli seyrettiğini gözlemliyoruz. Dünya genelinde normalleşme adımları görülmesine karşın bazı ülkelerde kademeli bir şekilde kapanmalarda açıklanıyor. "Bu durum petrol fiyatları açısından olumsuz yorumlanıyor. Ayrıca, petrolde talebin kısa vadede toparlanması beklenilmiyor ve bu da petrol üzerinde bir baskı yaratıyor. "Bugünün ajandasında Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşması bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) geçen hafta yapılan toplantısı sonrası gelen açıklamaların da etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren altının ons fiyatı 1,730 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Analistler, Perşembe günü açıklanacak ABD 2020 yılı büyüme verisinin, ekonomik toparlanmaya ilişkin önemli sinyaller vereceğine, altında yönün de bu gelişmeyle daha da belirgin durum alacağına dikkat çekiyorlar.

"ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.66 seviyesine doğru gevşemesi piyasaları rahatlattı ve bu durum ons altının da 1,700 dolar üzerindeki seyrini kolaylaştırıyor. Geçen hafta, yüzde 1.75 seviyesine kadar yükselen faiz yeni haftada biraz gevşedi.

"Ancak yine de tahvil belirsizliği olduğu için dikkatli olunmalı, yeni bir yükseliş ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

"Bugün Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesinde konuşması bulunuyor. Ayrıca, Hazine Bakanı Yellen'ın da konuşması izlenecek.

"Biden hükümeti, ekonomiyi desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığını belirtti. Bu gelişmede ilerleyen günlerde altın için izlenmeli."

(DHA)



